З серпня виплати приходитимуть двома платежами: в середині і наприкінці місяця.

Кабінет міністрів постановив, що з серпня внутріщньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть виплати два рази на місяць, замість одного, як раніше.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, таким чином, у серпні й надалі буде два виплатних періоди допомоги ВПО – до 15 і 28 числа.

"Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців", - зазначає прес-служба.

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Виплати переселенцям

З 1 серпня певні категорії внутрішно переміщених осіб позбавлені можливості отримувати виплати від держави.

Виплати не будуть подовжені тим, хто виїхав за кордон і більше 30 днів безперервно там проживає. Також гроші не отримають ті, хто повернулися на своє місце проживання і не є внутрішно переміщеними особами за визначенням.

Також з 1 вересня допомога подовжується лише для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. Зокрема, виплати не отримають ті, хто здійснював коштовні покупки: нові авто, земельні ділянки та квартири.

Також восени виплати втратять ті переселенці, які придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн, а також ті, хто має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими.

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