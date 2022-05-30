За квітень-травень з бюджету було спрямовано понад 9 млрд грн на допомогу на проживання ВПО.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам не скасовуються, їх не будуть отримувати лише люди, в регіонах проживання яких вже не ведуться бойові дії та їхнє житло не зруйноване.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи резонансну новину про нібито скасування деяких видів виплат.

"Жодній категорій ВПО не скасовуються виплати. Хто в цій категорії ВПО? Перше – це переміщені з території, де ведуться активні бойові дії, це території оточені, заблоковані, і це ті населені пункти, де сьогодні немає можливості людям повертатися і проживати. А друга категорія ВПО, які мають також право на виплату допомоги на проживання, це переміщені, у яких зруйноване житло", - сказала міністр.

Лазебна пояснила, що, коли в березні була запроваджена допомога на проживання ВПО, в країні було 14 регіонів, які підпадали під зону активних бойових дій.

"Сьогодні завдяки нашим ЗСУ їх менше, і слава богу, що сьогодні люди мають можливість повертатися на свої місця проживання. Але принцип залишається незмінним: якщо на території йдуть активні бойові дії, ти отримуєш допомогу на проживання. Якщо в тебе зруйноване житло – ти отримуєш допомогу на проживання", - наголосила очільниця Мінсоцполітики.

За її словами, ці території визначає Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством оборони та військово-цивільним адміністраціями. Сьогодні серед таких територій 8 регіонів.

"Це 300 громад, там, де люди, які не можуть повертатися, будуть і надалі гарантовано отримувати ці виплати. Тому виплати не скасовувалися, принцип залишається незмінним, питання в тому, чи ведуться активні бойові дії, чи можете ви повертатися", - підкреслила Лазебна.

Міністр повідомила, що за квітень-травень з бюджету було спрямовано більше 9 млрд грн на допомогу на проживання більш ніж 2 млн внутрішньо переміщених осіб.

"Паралельно з цими державними програмами є програми агенції ООН, які також допомагають нашим ВПО додатковими цільовими грошима. Тому уряд постійно працює над тим, щоб таргетувати соціальні групи, щоб дивитися, кому складно", - додала Лазебна.

Як повідомляв УНІАН, в Україні продовжують працювати програми для вимушених переселенців: по 2 тис. грн від уряду надаються кожному дорослому і по 3 тис.грн - на кожну дитину або людину з інвалідністю.

Вас також можуть зацікавити новини: