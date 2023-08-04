Кірбі спростував інформацію про те, що частина допомоги, виділеної Укаїне, може бути бути передана на озброєння для Тайваню.

Уряд Сполучених Штатів Америки (США) не має наміру через Конгрес лобіювати ініціативу про передачу на озброєння Тайваню частини коштів в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні.

Про це заявив координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, зазначивши, що уряд США не лобіюватиме через Конгрес передачу озброєння Тайваню в рамках допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.

Кірбі спростував повідомлення журналістів видання Financial Times про плани працювати з Конгресом над тим, щоб в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї Тайваню закласти новий пакет фінансової допомоги для України.

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Заява про озброєння Тайваню

2 серпня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджету для України. Нібито, щоб прискорити поставки зброї в країну на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Як повідомляв Financial Times з посиланням на власні джерела, управління бюджету включить фінансування Тайваню в додатковий запит в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї. Повідомлялося, що в разі прийняття Конгресом даного рішення, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США, відому як "іноземне військове фінансування".

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