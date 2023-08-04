Уряд Сполучених Штатів Америки (США) не має наміру через Конгрес лобіювати ініціативу про передачу на озброєння Тайваню частини коштів в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні.
Про це заявив координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, зазначивши, що уряд США не лобіюватиме через Конгрес передачу озброєння Тайваню в рамках допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.
Кірбі спростував повідомлення журналістів видання Financial Times про плани працювати з Конгресом над тим, щоб в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї Тайваню закласти новий пакет фінансової допомоги для України.
Заява про озброєння Тайваню
2 серпня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджету для України. Нібито, щоб прискорити поставки зброї в країну на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.
Як повідомляв Financial Times з посиланням на власні джерела, управління бюджету включить фінансування Тайваню в додатковий запит в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї. Повідомлялося, що в разі прийняття Конгресом даного рішення, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США, відому як "іноземне військове фінансування".