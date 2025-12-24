Після укладення угоди Україна пришвидшить процес підписання договору про вільну торгівлю зі США.

Україна і США розробили документ щодо відновлення та економічного розвитку – "Дорожню карту процвітання України", в якому передбачені всі ключові елементи угоди про інвестиції та майбутнє відновлення країни.

"Це довгостроковий економічний документ, бачення до 2040 року, яке розроблене спільно зі Сполученими Штатами. Власне, зміст багатьох пунктів Плану стійкості України закладені в цій дорожній карті… Зараз у нас фактично з’являється таке чітке розуміння можливостей участі партнерів – як США, так і Європи і інших партнерів. Конкретно з Америкою це оформлюється в такий спеціальний економічний документ", - розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.

Український лідер розкрив подробиці, зокрема, 8 пункту документу, в якому йдеться про міцний пакет глобального розвитку для України. Він буде охоплювати широкий спектр економічних сфер і передбачає, в тому числі, створення фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та сферу штучного інтелекту.

Крім цього, за словами Зеленського, США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації і експлуатації газової інфраструктури України.

Також передбачаються спільні зусилля для відновлення територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції і модернізації міст і житлових районів.

"Київ матиме можливість визначити пріоритети розподілу своєї частки коштів на території, що перебувають під контролем України. І це дуже важливий момент, на який ми витратили велику частину часу, – щоб було зазначено, що йдеться про території, які під контролем України. Тобто ми відновлюємо вільну територію нашої держави разом з нашими партнерами", - наголосив президент.

Серед інших питань, які включені в документ, Зеленський назвав розвиток інфраструктури, видобуток корисних копалин і природних ресурсів та розробку Світовим банком спеціального пакету фінансування для прискорення цих зусиль.

"Буде створено робочу групу високого рівня, включаючи призначення провідного світового фінансового лідера адміністратором процвітання для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання", - сказав голова держави.

Він також зауважив, що у базового документа буде чотири підписанти США, Україна, Європа та Росія.

"Але це не означає, що, наприклад, росіяни будуть у нашому фонді або у нашій відбудові. Ми це так не бачимо. Загалом ми домовляємось зараз у форматі Україна та Америка. Ми маємо право залучити наших європейських партнерів. Ми вважаємо, що справедливо, щоб Європа була частиною усього цього процесу", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес підписання договору про вільну торгівлю зі США.

"Позиція Америки – оскільки це чотиристоронній документ – щодо вільної торгівлі: якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет з росіянами. Тобто вони говорять про угоди про вільну торгівлю з Україною і з Росією. Але це вони говорять. Ми говоримо про себе – про таку можливість вільної торгівлі України з США", - сказав Зеленський.

Угода про інвестиції з США - головні новини

1 травня США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Угода дозволила створити Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Угода передбачає рівноправне партнерство США та України: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу, а наповнюватиметься він доходами виключно з нових ліцензій.

У вересні американська делегація здійснила перший візит на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України – Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище на Кіровоградщині. Там видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому.

Тоді ж Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про свій перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови США-Україна на суму в 75 мільйонів доларів. Таку ж суму виділить і Україна, таким чином загальний капітал фонду сягне 150 мільйонів доларів.

