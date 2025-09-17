Договір про надра зі США: американці здійснили першу інвестицію в Україну

Це дозволяє профінансувати перші проєкти у сферах енергетики, інфраструктури та сфері критичних мінералів.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про свій перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови США-Україна на суму в 75 мільйонів доларів. Таку ж суму виділить і Україна, таким чином загальний капітал фонду сягне 150 мільйонів доларів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", – зазначила прем’єрка.

За її словами, першими у фокусі будуть проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Вона відмітила, що Україна має на меті реалізувати три проєкти до кінця 2026 року.

Зазначається, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі ж фінансові зобов’язання, як і американська сторона.

Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.

"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", - додала Свириденко.

Інвестиційний фонд відбудови України

1 травня США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Угода дозволила створити Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Угода передбачає рівноправне партнерство США та України: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу, а наповнюватиметься він доходами виключно з нових ліцензій.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв повідомляв, що у вересні очікується перше засідання ради інвестиційного фонду відбудови між Україною і США, в тому числі і прибуття до України американської делегації для огляду потенційних інвестиційних проектів.

У серпні міністр економіки також повідомив, що великий американський інвестор Рональд Лаудер зацікавився найбільшим літієвим родовищем в Україні. Таким чином у конкурсі на розробку літієвої ділянки "Добра" у Кіровоградській області може взяти участь компанія TechMet.

Вже у вересні американська делегація здійснила свій перший візит на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація тоді оглянула родовище та гірничо-збагачувальний комбінат на Кіровоградщині.

