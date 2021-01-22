Уряд розпочав публічне обговорення проекту стратегії.

Кабінет міністрів при розробці проекту Національної економічної стратегії України до 2030 року визначив тридцять найважливіших векторів, на яких вона ґрунтуватиметься.

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Про це під час публічного обговорення проекту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вона була напрацьована Кабінетом Міністрів за допомогою експертів на базі Центру економічного відновлення, є цілий ряд документів, визначені топ-30 векторів економічного розвитку, був проведений економічний аудит держави, результати якого були представлені в листопаді", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд розуміє, що Україна рухається "в бік цивілізованого світу, в напрямку Європи та в напрямку євроатлантичної інтеграції", тому дуже важливо прийти до спільного знаменника за інструментами, які будуть використовуватися при реалізації стратегії.

Що цьому передувало

6 листопада минулого року уряд презентував результати аудиту вітчизняної економіки та вектори економічного розвитку до 2030 року.

Тоді ж прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проектів, які планує реалізувати до 2030 року в рамках національної економічної стратегії України.

Планувалося, що Кабінет Міністрів представить національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

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Автор: Дмитро Шварц