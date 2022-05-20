Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати іноземну валюту клієнтам.

У зв'язку зі знятим обмеженням Національним банком на встановлення курсу гривні до іноземних валют під час електронних розрахунків, курс в банках може сягнути 37 гривень.

Про це написав директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський на своїй сторінці у Facebook.

"НБУ відкрив клондайк для банків - купуємо долари в експортерів по 29,54 і продаємо їх біженцям по 37. Фактично мільйони українських родин з жінками і дітьми за кордоном (яким президент не радить повертатися) будуть субсидувати насамперед державний "Приватбанк", в якого більша частина ринку і заробітку", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Крім того, Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Подальше продовження війни в Україні вплине на вітчизняний валютний ринок, експерти розглядають два можливих сценарії: девальвація гривні або навпаки, ревальвація.

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