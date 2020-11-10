На охорону здоров'я використано 6,6 мільярда гривень з 16,3 мільярда гривень, або 40%.

Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 39 мільярдів гривень з 66 мільярдів гривень, що становить 59% від загальної суми.

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Про це передає прес-служба Міністерства фінансів України.

"На охорону здоров'я використано 6,6 мільярда гривень з 16,3 мільярда гривень передбачених коштів, або 40%. У сфері охорони здоров'я з фонду передбачено виділення 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких використано 42 мільйони гривень. Майже 3 мільярди гривень передбачено на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких поки використано 709,7 мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

Прес-служба повідомляє, що на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 мільйон гривень. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 мільярда гривень з передбачених 6 мільярдів гривень.

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Зазначається, що крім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. За програмою медичних гарантій Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 8 мільярдів гривень за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19.

Крім того, станом на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 мільярда гривень на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Що цьому передувало

3 квітня Верховна Рада прийняла зміни до Закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 мільярда гривень.

Більшу частину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

Як раніше повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, у проекті Державного бюджету на 2021 рік не передбачена окрема стаття на фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцький