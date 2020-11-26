Планується, що до кінця листопада борги із заробітної плати будуть закриті повною мірою.

На харківському заводі "Електроважмаш" розпочато реалізацію програми фінансового оздоровлення, яка була розроблена керівництвом заводу і Фондом держмайна за сприяння Кабміну і депутатів Верховної Ради.

Першим кроком стала виплата боргів із заробітної плати за серпень, вересень і частину жовтня. Планується, що до кінця листопада борги із заробітної плати будуть закриті повною мірою, повідомляє Фонд держмайна України.

Крім виплат зарплат, "Електроважмашу" вдалося залучити обігові кошти в розмірі 200 мільйонів гривень, відсутність яких була причиною кризового стану підприємства в останні місяці, а також реструктуризувати кредит "Укрексімбанку" і залучити нові інструменти фінансування.

Дирекція "Електроважмашу" затвердила план відвантажень продукції в листопаді-грудні 2020 року з основними покупцями та досягло домовленостей про завантаження виробничих потужностей замовленнями на 2021 рік. Відтак, наступного року "Електроважмаш" працюватиме у штатному режимі.

"Електроважмаш" входить до переліку об'єктів великої приватизації. Спеціалізацією "Електроважмашу" є розробка і виробництво турбо- та гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму для різних галузей економіки. Продукція ЕТМ експортується в країни СНД, ЄС, азійські держави.

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Автор: УНІАН