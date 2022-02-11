З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.

У разі відсутності інтернету ФОПи протягом 36 годин можуть працювати в офлайні, після чого всі чеки мають бути завантажені на сервер податкової служби.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Насправді ФОП, у якого немає інтернет-зв'язку (не залежно від того це збої в оператора, у підприємця, чи в податковій службі), 36 годин може працювати в офлайні. А потім, коли він підключається, всі чеки завантажуються на сервер податкової. Все. Проблеми взагалі не існує", - заявив Гетманцев.

Коментуючи збої в роботі РРО в січні, Гетманцев зазначив, що проблеми були протягом всього декількох днів.

"ФОПи захищені були завжди. Проблеми зі збоями, які були тільки в одного оператора протягом трьох днів, через що ЗМІ зробили величезну проблему, взагалі не існує", - заявив Гетманцев.

Історія законопроекту про касові апарати: