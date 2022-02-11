У разі відсутності інтернету ФОПи протягом 36 годин можуть працювати в офлайні, після чого всі чеки мають бути завантажені на сервер податкової служби.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Насправді ФОП, у якого немає інтернет-зв'язку (не залежно від того це збої в оператора, у підприємця, чи в податковій службі), 36 годин може працювати в офлайні. А потім, коли він підключається, всі чеки завантажуються на сервер податкової. Все. Проблеми взагалі не існує", - заявив Гетманцев.
Коментуючи збої в роботі РРО в січні, Гетманцев зазначив, що проблеми були протягом всього декількох днів.
"ФОПи захищені були завжди. Проблеми зі збоями, які були тільки в одного оператора протягом трьох днів, через що ЗМІ зробили величезну проблему, взагалі не існує", - заявив Гетманцев.
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) ще на один рік.
- 24 грудня 2021 року Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.
- З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.
- 25 січня ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до бійок. В результаті зіткнень 18 поліцейських і 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.
- 26 січня акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжилася.
- У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.