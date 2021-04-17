Регулятор дотримується власної позиції щодо плаваючого обмінного курсу.

Національний банк України проводить незалежну від уряду політику і твердо дотримується власних певних показників.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко заявив в інтерв'ю виданню GlobalCapital.

Читайте такожУ МВФ розповіли, що відбувається з реформами у податковій сфері

"Звичайно, ми відчуваємо очікування від уряду, коли йдеться про інфляцію, але в НБУ ми дотримуємося своєї позиції щодо плаваючого обмінного курсу і жорстких інфляційних цілей. Політичний тиск на центральні банки, ймовірно, існує скрізь, але врешті-решт напрямок руху ключової ставки - рішення Нацбанку. Ніщо не загрожує незалежності НБУ", - сказав Шевченко.

Він додав, що центральні банки мають бути технократичним, і НБУ демонструє це.

"Можуть бути чутки щодо того, чи незалежний НБУ від уряду, але з 2020 року я довів, що наш банк буде дотримуватися політики плаваючого обмінного курсу та інфляційного таргетування", - зазначив Шевченко.

Що цьому передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Національний банк України є і залишиться незалежним.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький