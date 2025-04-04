Андрій Пишний зазначив, що загалом в обігу майже 15 мільярдів монет різного номіналу.

Наступний плановий тираж монет в Україні може бути вже в шагах, а не копійках. При цьому вже випущені монети не будуть насильно вилучатися з обігу, тож певний час одночасно використовуватимуться і копійки, і шаги.

Голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю виданню NV запевнив, що ні регулятор, ні український бюджет не зазнають жодних додаткових витрат.

За його словами, в обігу перебуває майже 15 мільярдів монет різного номіналу, з них майже 5,5 мільярда - 10 і 50 копійок. При цьому він зазначив, що НБУ щороку докарбовує монети замість тих, які зносилися.

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"Цього року вже заплановано дочеканювання щонайменше 20 мільйонів монет. Ми хочемо, щоб це наступне дочеканювання стосувалося монет, номінованих не в копійках, а в шагах", - заявив Пишний.

У зв'язку з цим у певний момент в обігу будуть одночасно і копійки, і шаги. При цьому монети будуть рівнозначні як платіжний засіб.

"Не буде примусово вилучатися копійка. Просто на заміну тієї монети, яка буде виводитися з обігу, буде в достатньому обсязі карбуватися монета відповідного номіналу, але вже з назвою, яка є істинно українською, - шаг", - пояснив голова НБУ.

Заміна копійок на шаги

На початку вересня 2024 року голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що в Україні змінять назву монет з "копійки" на "шаг". Водночас він запевнив, що розробка ескізів і карбування нових монет не потребуватиме додаткових витрат.

За словами Пишного, дискусія про введення нової монети "шаг" у своїй основі має дуже глибоке наукове дослідження.

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