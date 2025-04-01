Пишний закликав не забувати про те, що копійка залишилася тільки в Москві, Мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях Молдови.

Дискусія щодо запровадження в Україні нової монети "шаг" в своїй основі має дуже глибоке наукове дослідження. Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Ціла експедиція, яка підтвердила, що питомою українською назвою дрібної монети, однієї сотої фракції української гривні, є шаг. Відповідний указ про це підписав перший президент за часів УНР. Якщо гривня - княжого роду, то шаг має свої витоки з часів Гетьманщини. Цю історію ми розповідаємо окремо на виставці "Гривня. Більше ніж гроші". І вона з усією очевидністю дасть зрозуміти, що це - не просто забаганка НБУ. Це абсолютно закономірний і логічний крок. Ми повертаємо своє", - сказав він "Українському радіо".

Пишний закликав не забувати про те, що копійка залишилася тільки в Москві, Мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях Молдови.

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"А решта республік, які входили до складу колишнього Радянського Союзу, цього позбулися. 1992 року ми навіть викарбували першу пробну партію монет шаг. Вони мали стати повноцінною частиною української гривні, але тоді нам не вистачило політичної волі. Якщо не зараз, то коли? Коли буде час повертати своє?", - зазначив голова НБУ.

Він запевнив, що впровадження шага не вплине на купівельну спроможність гривні:

"Дотепер в обігу є 14 млрд розмінної дрібної монети номіналом 10 і 50 копійок. І Національний банк, щоб підтримувати відповідний обіг монети, повинен щороку докарбовувати щонайменше 20 млн. Вилучаючи ту, яка втратила відповідні ознаки і запускаючи в обіг монети відповідного номіналу. Ми не карбуємо монету 10 копійок, але 50 копійок ми повинні будемо ще певний час докарбовувати".

За його словами, їх в обігу приблизно на рівні півтора мільярди.

"І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами. Для цього потрібно ухвалити лише декілька змін в українському законодавстві. Ми відповідні пропозиції парламенту вже надали. Виходячи з мого діалогу з керівниками парламенту, я відчуваю, що підтримка є. Ми за крок до того моменту, коли цю ідею, час якої настав, нарешті не можна буде зупинити", - додав Пишний.

Він також розповів, що вони думають над тим, якого кольору будуть ці монети.

"Я не хочу забігати наперед. Тільки-но парламент ухвалить рішення, ми одразу розпочнемо процес підготовки відповідного дизайну. Вже сьогодні творча спільнота так відгукнулася на нашу ініціативу, ми вже маємо кілька ескізів. Ми підійдемо до цього дуже відповідально і зробимо просто фантастичні 50 шагів", - сказав голова НБУ.

Запровадження шагів в Україні

На початку вересня голова Нацбанку повідомив, що вони ініціюють зміну назви "копійка" на "шаг". Пишний запевнив, що розроблення ескізів та карбування монет не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Згодом Національний банк подав до парламенту пакет законопроєктів щодо перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". У своєму листі Пишний просив спікера Руслана Стефанчука підтримати ініціативу з "відновлення історичної справедливості" та зміниту назву "копійка" на питомо українську.

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