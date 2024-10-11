НБУ планує відкарбувати у 2025 році 20 мільйонів монет.

Національний банк подав до парламенту пакет законопроєктів щодо перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він опублікував лист голови НБУ Андрія Пишного спікеру Руслану Стефанчуку, в якому той просить підтримати ініціативу з "відновлення історичної справедливості" та зміниту назву "копійка" на питомо українську.

У документі зазначається, що Нацбанк висунув цю ідею після грунтовного дослідження національних традицій та історії грошового обігу України :

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"Разом із визнаними фахівцями в галузях історії, нумізматики, банківництва, мистецтвознавства, археології та мовознавства ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва розмінної монети, як "копійка" є чужорідною для нашої країни та фактично - символом російської окупації України принаймні впродовж останніх трьох століть. Водночас повернення до питомо української назви "шаг" дасть змогу відродити національні традиції в номінації грошей".

Пишний наголосив, що ухвалення таких законодавчих змін не призведе до додаткових витрат з боку НБУ: карбування роздрібних шагів не передбачатиме миттєвого вилучення копійок, які вже перебувають в обігу. Всього НБУ планує у 2025 році відкарбувати 20 мільйонів монет.

Перейменування копійок на шаг

На початка вересня голова Нацбанку повідомив, що вони ініціюють зміну назви "копійка" на "шаг". Він пояснив це бажанням відновити історичну справедливість та посприяти дерусифікації.

За його словами, вже наступного року українці зможуть побачити перші монети номіналом 50 шагів. Пишний запевнив, що розроблення ескізів та карбування монет не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

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