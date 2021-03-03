Фонд гарантування вкладів фізосіб 4 березня виставить на торги головний майнові права на основні активи Банку"Аркада".
Про це повідомляє прес-служба Фонд.
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Зокрема, з молотка піде головний офіс банку площею 14,1 тис. кв м і земельна ділянка під ним площею 0,5 га в центрі Києва по вул. Ольгінській 3-а.
Торги пройдуть на майданчику Prozorro.Продажі, за англійською моделлю аукціону (з підвищенням ціни).
Стартова ціна лота становить 971,08 млн грн.
Що цьому передувало
- Правління Національного банку віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів його капіталу менш ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня розпочав процедуру виведення Банку "Аркада" з ринку.
- Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів, які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб.за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей кількість постраждалих перевищує 30 тисяч.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 25 вересня розпочав процедуру ліквідації неплатоспроможного банку "Аркада" на підставі рішення Національного банку України.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.
- Банк "Аркада" (м.Київ) працював на ринку України з 1993 року.
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