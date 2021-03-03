Офіс банку "Аркада" виставлять на продаж

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставить на продаж офіс банку "Аркада" і земельну ділянку під ним, розташовані на вулиці Ольгінській в Києві.

Фонд гарантування вкладів фізосіб 4 березня виставить на торги головний майнові права на основні активи Банку"Аркада". Про це повідомляє прес-служба Фонд. Читайте такожУ Фонді гарантування розповіли про хід виплат вкладникам банку "Аркада" Зокрема, з молотка піде головний офіс банку площею 14,1 тис. кв м і земельна ділянка під ним площею 0,5 га в центрі Києва по вул. Ольгінській 3-а. Торги пройдуть на майданчику Prozorro.Продажі, за англійською моделлю аукціону (з підвищенням ціни). Стартова ціна лота становить 971,08 млн грн. Що цьому передувало Правління Національного банку віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів його капіталу менш ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня розпочав процедуру виведення Банку "Аркада" з ринку.

Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів, які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб.за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей кількість постраждалих перевищує 30 тисяч.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 25 вересня розпочав процедуру ліквідації неплатоспроможного банку "Аркада" на підставі рішення Національного банку України.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.

Банк "Аркада" (м.Київ) працював на ринку України з 1993 року. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter