Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,00 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 38,45 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 20 копійок і становить 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,00 грн за дол., євро - 40,45 грн за євро.

Відео дня

Курс під час війни

Після того, як Росія напала на Україну, вже у травні 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу. Примітно, що раніше курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, а до російського вторгнення в Україні взагалі був плаваючий курс гривні.

У липні 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на чверть.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що наприкінці березня і початку квітня курс долара в Україні коливатиметься в діапазоні 38-38,8 грн/дол.

Директор департаменту казначейства банку "Cominbank" Герман Марченко заявив, що на валютний ринок у квітні впливатиме низка факторів, серед яких найголовніші – це незначний рівень інфляції (за 2 місяці року інфляція в Україні склала 1,5%, що є позитивним для української економіки), отримання міжнародної фінансової допомоги, збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку. За його словами, курс в обмінних пунктах перебуватиме в межах сформованого наприкінці лютого коридору: 38-39 грн/дол. та 40-41 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: