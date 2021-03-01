Ставка податку для букмекерів і казино - передбачається зниження з 18% до 10% від доходу.

Верховна Рада у четвер, 4 березня, планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.

Читайте такожКомісія з азартних ігор відхилила усі подані заявки на ліцензіїПро це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на нардепа від "Слуги народу", члена податкового комітету ВР Мар'яна Заблоцького.

"Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту, документом передбачається встановлення ставки податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ігор в покер в мережі Інтернет, в розмірі 10%", - йдеться у повідомленні.

Ставка податку для букмекерів і казино - передбачається зниження з 18% до 10% від доходу.

Минулого тижня профільний комітет підтримав цей законпроєкт.

"Підтриманий минулого тижня податковим комітетом законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу. І майже вдвічі знижується ставка податку для букмекерів і казино - з 18% до 10% від доходу", - написав Заблоцький.

За його словами, законопроєкт також пропонує прибрати оподаткування виграшів в сумі до 50 тисяч гривень уже з боку фізичних осіб, а 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% держава.

Коментар до законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що такої вартості ліцензії для казино, яка погоджена в законі про гральний бізнес, – немає в жодній країні світу – 2 мільйони доларів на рік для Києва та 1 мільйон – для інших регіонів.

"Погоджена нами щорічна плата за онлайн казино (200 тисяч доларів США на рік) є однією з найвищих в Європі", - зазначають автори законопроєкту.

"В середньому в Європі ставка GGR (валовий ігровий дохід) становить - 15%.

Однак треба розуміти, що це та ставка, яка була встановлена ​​вже тоді, коли ринок встав на ноги. До цього використовувалася стимулююча ставка 5-7%. Наприклад в Болгарії ставка податку GGR до 2013 року була 7% і тільки після того, як галузь розвинулась була збільшена до 15%", - додають нардепи.

Що цьому передувало

Держказначейство підтвердило надходження 23,4 мільйона гривень від видачі першої ліцензії на гральний бізнес - менше, ніж очікувалося раніше.

У бюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 мільярда гривень, які повністю підуть до спецфонду держбюджету.

Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

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Автор: УНІАН