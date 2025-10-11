Така місія свідчить про єдність НАТО щодо загроз РФ, зазначили у Британії.

У Великій Британії заявили, що два літаки Королівських повітряних сил на початку цього тижня здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання кордону РФ на тлі нещодавніх вторгнень російських дронів та винищувачів у повітряний простір альянсу. Про це повідомляє Reuters.

"Це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США та НАТО. Це не тільки надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності наших збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО (президенту Росії Володимиру) Путіну та нашим супротивникам", - прокоментував міністр оборони Джон Гілі.

Що відомо про місію

У Reuters розповіли, що в четвер літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon вилетіли з Арктичного регіону, пролетіли над Білоруссю та Україною за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.

Відео дня

У Великій Британії наголосили, що операція була проведена після вторгнень у повітряний простір країн НАТО, а саме Польщу, Румунію та Естонію.

Російські провокації у Європі - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збивати літаки РФ у повітряному просторі ЄС. На думку депутатів, такі провокації є частиною "систематичної військової та гібридної війни Росії проти ЄС" і закликають держави-члени реагувати спільно.

"ЄС повинен продемонструвати рішучість і сигналізувати, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з помстою. Депутати Європарламенту також закликають Раду та Комісію підвищити ефективність і вплив санкцій проти Росії, щоб остаточно підірвати здатність країни продовжувати вести свою жорстоку війну агресії проти України", - йдеться у резолюції.

Водночас Financial Times писало, що країни НАТО обговорюють можливість збройної відповіді на провокації Путіна у Європі. За словами журналістів, пропозиції включають озброєння безпілотників спостереження, що використовуються для збору розвідданих про військову діяльність РФ, а також зниження вимог до пілотів, які патрулюють східний кордон, аби знешкоджувати російські загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: