Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 31 грудня, ослаб на 10 копійок.

Національний банк України на п'ятницю, 31 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,92 грн/євро, тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Курс валют в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 31 грудня, ослаб на 10 копійок – до 27,40 грн/дол.

Курс гривні до євро ослаб також на 10 копійок - до 31,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,15 грн за долар, євро – 30,55 грн за євро.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,31/27,34 грн/дол., до євро - на рівні 30,98/31,00 грн/євро.

Курс на 30 грудня:

Національний банк України на четвер, 30 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.