Курс гривні до євро встановлений на рівні 38,55 грн/євро.

Національний банк України на середу, 18 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,45 грн/дол., тобто гривня послабшала на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,55 грн/євро, тобто гривня послабшала на 27 копійок порівняно зі вчорашнім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,40/36,42 грн/дол., євро - 38,40/38,42 грн/євро.

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Курс валют в Україні

17 жовтня гривня знову зміцнилася. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України послабшав на 3 копійки – до 38,20 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 40,55 грн за євро.

Після того, як 17 жовтня "ПриватБанк" оновив валютний курс, курс готівкового долара до гривні подорожчав на 5 копійок – до 37,85 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,50 грн за євро.

Національний банк з 3 жовтня скасував режим фіксованого курсу гривні до долара, який діяв в Україні з початку повномасштабної війни. Наразі в країні діє режим гнучкого курсу, що передбачає активну участь НБУ на валютному ринку з метою контролю курсових коливань.

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