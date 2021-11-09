За підсумками тижня курс гривні укріпився на 0,7%, до 26,1 грн/дол., а з початку року - на 7,9%.

В кінці минулого тижня курс гривні укріпився до нового максимуму за 19 місяців завдяки позитивним новинам та великій пропозиції валюти. І цього тижня укріплення триватиме: інтервенції НБУ можуть не втримати курс вище 26 грн/дол.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

Зазначається, що минулий тиждень розпочався з досить невеликою активністю на валютному ринку та лише мінімальними інтервенціями НБУ у вівторок та середу з викупу валюти по 5 млн дол. на день.

Але після розміщення НЕК "Укренерго" єврооблігацій у середу, вже в четвер пропозиція валюти зросла і спричинила укріплення гривні до 26,17 грн/дол., попри викуп НБУ приблизно 145 млн дол. за день. Загалом за тиждень регулятор викупив 315 млн дол.

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Аналітики ICU припускають, що компанія "Укренерго" почала продаж наявної в неї валюти до отримання коштів від випуску єврооблігацій для поступового накопичення ресурсу для погашення боргу перед ДП "Гарантований покупець".

Обсяги продажу іноземної валюти клієнтами банків переважали купівлю ними більше ніж на 100 млн дол., ймовірно, пропозиція була як від НЕК "Укренерго", так і інших продавців, що зреагували на укріплення та вирішили поспішити з продажем. Тож за підсумками тижня курс гривні укріпився на 0,7%, до 26,1 грн/дол., а з початку року - на 7,9%.

"Це новий рекордний рівень курсу гривні за 19 місяців або з часу початку пандемії, але, на нашу думку, укріплення може тривати і надалі. Ми очікуємо, що більша частина коштів від розміщення єврооблігацій може бути продана вже цього тижня. Це збігатиметься і з підготовкою до сплати квартальних податків, тож пропозиція валюти може бути великою та спричинити навіть укріплення гривні до менш ніж 26 грн/дол. Проходження цього рівня активізує покупців валюти, тож надовго курс навряд чи затримається на рівні меншому ніж 26 грн/дол.", - прогнозують експерти.

Скільки коштує валюта у вівторок, 9 листопада

Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,20 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,08/26,10 грн/дол., до євро - на рівні 30,18/30,21 грн / євро.

Автор: Катерина Жирій