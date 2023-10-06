Офіційний курс гривні до долара в понеділок буде на рівні 36,58 грн/дол.

Національний банк України на понеділок, 9 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,58 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,65 грн/євро, тобто гривня послабшала на 11 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,58/36,59 грн/дол., євро - 38,40/38,40 грн/євро.

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Плаваючий курс

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на п'ятницю, 6 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 38,62 грн/дол. Тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

На думку начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня на валютному ринку спостерігатимуться більш активні курсові коливання, але в подальшому ситуація має вгамуватися.

3 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий курс. Таким чином, НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати курс безготівкової валюти. Раніше банки могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів тільки в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%.

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