ФБР звинуватило хакерські групи Lazarus і APT38 в атаці на компанію Horizon Bridge. Мільярди доларів були втрачені через злом кроссчейн-моста.

Дві хакерські групи, пов'язані з Північною Кореєю, відповідальні за крадіжку 100 мільйонів доларів у результаті атаки на криптосервіс у 2022 році.

У заяві Федерального бюро розслідувань США говориться, що хакери з Lazarus і APT38 у червні минулого року здійснили атаку на компанію Harmony's Horizon Bridge, що спеціалізується на блокчейні в США. Про це пише Bloomberg.

Horizon - це програмне забезпечення, котре дозволяє крипто-токенам переміщатися між різними блокчейнами. За даними Chainalysis, у ході 13 окремих зломів таких міжмережевих мостів у 2022 році було вкрадено криптоактивів на суму близько $2 мільярдів.

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У ФБР відзначають, що 13 січня хакери, пов'язані з Північною Кореєю, використали протокол конфіденційності під назвою Railgun, щоб відмити криптовалюту Ethereum на суму $60 мільйонів. У ФБР додали, що частина з них була відправлена на кілька кріптобірж і конвертована в Bitcoin.

Засновник найбільшої в світі біржі криптовалют Binance Holdings Чанпен Чжао минулого тижня повідомив, що його фірма допомогла платформі Huobi заморозити частину коштів і повернути 124 біткойни.

Раніше хакерську групу Lazarus також звинувачували у зломі моста Ronin, через що було вкрадено криптоактивів на $600 мільйонів.

Ринок криптовалют - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня ринок криптовалют приголомшила новина про крах однієї з провідних компаній цієї галузі - Genesis. Її кредитний підрозділ вже подав офіційну заяву про банкрутство в США. Кредитори Genesis можуть втратити від 1 до 10 млрд доларів вкладів на тлі остаточної заморозки виплат. Усього компанія обслуговувала близько 100 тисяч клієнтів.

Перші проблеми з виплатами з боку Genesis Global Capital почалися ще 16 листопада 2022 року: тоді компанія прийшла до рішення тимчасово їх заморозити на тлі банкрутства іншого провідного гравця крипторинку - компанії FTX. Раніше видання The Wall Street Journal провело розслідування, у рамках якого з'ясувало про махінації біржі. Свої активи FTX використовувала, щоб профінансувати провальні операції пов'язаної компанії - Alameda Research.

Тим часом, 14 січня вартість криптовалюти Bitcoin вперше з початку листопада перевищила 21 тисячу доларів. Другий за величиною токен Etherium також показував зростання. Крипторинку, серед іншого, допомогла й новина про повернення активів на суму 5 млрд.доларів біржі FTX.

Згідно з даними CoinDesk, на момент написання новини ціна Bitcoin становить $22901, а Etherium можна купити за $1620.

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