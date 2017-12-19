У Білому домі заявили про докази причетності КНДР до нашумілого вірусу WannaCry

Північна Корея "несе безпосередню відповідальність" за кібератаку із застосуванням вірусу WannaCry.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Том Боссерт у своїй колонці для The Wall Street Journal, опублікованій у вівторок, 19 грудня, передає DW.com.

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Це твердження ґрунтується на доказах, пише Боссерт, не уточнюючи, на яких саме. За його словами, уряди інших країн і приватні компанії згодні з цими висновками - Боссерт, зокрема, згадує владу Великобританії і керівництво концерну Microsoft.

"Ми продовжимо використовувати нашу стратегію максимального тиску з тим, щоб стримувати можливості Пхеньяну робити кібератаки та інші напади", - заявляє Боссерт.

В ході кібератаки WannaCry злому зазнали понад 300 000 комп'ютерів в 150 країнах. Жертви вірусної атаки заплатили до 70 тисяч доларів викупу біткоїнами, однак їхні комп'ютери так і не були розблоковані.

"Лабораторія Касперського" і американська компанія Symantec повідомляли, що один з кодів, використаних у більш ранній версії вірусу WannaCry, фігурував в комп'ютерних програмах, написаних Lazarus Group, яку дослідники вважають північнокорейською командою хакерів. Але говорити про те, чи брала КНДР в безпрецедентній хакерській атаці, поки рано, заявляли в обох компаніях.