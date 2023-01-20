Кредитори Genesis можуть втратити від 1 до 10 млрд доларів вкладів на тлі остаточної заморозки виплат. Всього компанія обслуговувала близько 100 тисяч клієнтів.

Ринок криптовалют приголомшила новина про крах однієї з провідних компаній цієї галузі Genesis: її кредитний підрозділ вже подав офіційну заявку про банкрутство в США.

Як говориться в матеріалі Reuters, тепер кредитори Genesis можуть втратити від 1 до 10 млрд доларів вкладів на тлі остаточної заморозки виплат. Всього компанія обслуговувала близько 100 тисяч клієнтів.

Повідомляється, що перші проблеми з виплатами з боку Genesis Global Capital почалися ще 16 листопада 2022 року: тоді компанія прийшла до рішення тимчасово їх заморозити на тлі банкрутства іншого провідного гравця крипторинку - компанії FTX.

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За підсумками минулого року компанія надала криптовалютних кредитів на суму 130,6 млрд доларів й продала активів на 116,5 млрд доларів. Серед найбільших позичальників підприємства були Three Arrows Capital (сінгапурський криптовалютний хедж-фонд) і торгова компанія Alameda Research, яку пов'язують з FTX. Зараз вони також знаходяться на межі банкрутства.

Наразі заяву про захист від банкрутства подала і материнська група компанії - Genesis Global Holdco. У своїй заяві підприємство не виключає можливість розплати з кредиторами через операцію з урівняння капіталу. Зараз у компанії є близько 150 млн доларів для первинної підтримки реструктуризації.

При цьому деривативи та спотова торгівля Genesis, а також брокерсько-дилерські та депозитарні підприємства компанії не входять в зону ризику: їх клієнти можуть без побоювань продовжувати торгові операції.

Видання зазначає, що можливе банкрутство Genesis буде останньою "точкою" в низці крипто-збоїв та різких скорочень робочих місць на цьому ринку. Перші хвилювання в галузі трапилися на тлі пандемії коронавірусу у 2022 році.

Банкрутство FTX

Раніше видання The Wall Street Journal провело розслідування, в рамках якого з'ясувало про махінації біржі. Свої активи FTX використовувала, щоб профінансувати провальні операції пов'язаної з нею компанії – Alameda Research. Уже в листопаді 2022 року компанія FTX заявила про банкрутство незадовго після того, як на біржі Binance влаштували великий розпродаж біткойн-токена FTX - FTT.

Через кілька годин після оголошення з криптобіржі були викрадені токени на суму близько 372 млн доларів. За даними дослідницької компанії Nansen, вже протягом доби відтік токенів склав майже 700 млн доларів. На тлі таких новин влада Багамських островів 30 грудня заарештували активи криптобіржі на більш ніж 3,5 млрд доларів через ризики зникнення цих коштів і нових атак на біржу.

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