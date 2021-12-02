Квартири будуть доступні для оренди з 15 січня 2023 року.

IKEA анонсувала оренду квартир розміром 10 кв.м у столиці Японії Токіо. Це, на думку компанії, допоможе розв'язати проблему перенаселення міста.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Дизайнери IKEA продемонстрували, що на 10 кв.м можна розмістити все необхідне для життя.

Міні-квартири розташовані в центральному районі Токіо Сіндзюку, вартість їхньої оренди на місяць - 99 ієн (23,7 грн). Але доступне таке житло тільки членам клубу IKEA Family, вступити до нього можна безкоштовно.

У дворівневих квартирах поміщається спальне місце, робоча зона, пральна машина й ванна кімната.

Попит на квартири в Токіо, де проживає майже 14 мільйонів осіб, дуже високий.

Раніше на ринку нерухомості Києва виявили досить незвичайну пропозицію - однокімнатну квартиру без вікон за колосальною ціною. Автор оголошення оцінив площу квартири у 20 кв.м. За свою пропозицію він хоче отримати 33 тисячі доларів, оцінивши кожен метр квадратний житла в 1650 доларів.

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Автор: Ольга Робейко