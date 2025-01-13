Ця маніпуляція покликана спонукати користувачів перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал та фішінгові дії.

У сумнівних Telegram-каналах з'явилася інформація про нібито індексацію пенсій із 15 січня 2025 року, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду.

"Останніми днями в Telegram-каналах, які мають сумнівну репутацію, невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом. Щоб встигнути її отримати, пенсіонерів закликають заповнювати певну анкету", - йдеться у повідомленні.

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У Пенсійному фонді наголосили, що це маніпуляція, і вона покликана спонукати довірливих користувачів перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал та фішінгові дії.

"Щоб не стати жертвами аферистів, просимо користувачів у жодному разі не переходити за подібними посиланнями", - зазначили в фонді.

В ПФ також нагадали, що умови проведення індексації пенсій визначено частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення жодних анкет. Питання проведення індексації пенсій у 2025 році буде визначено окремою постановою Кабінету міністрів.

Що відомо про індексацію пенсій у 2025 році

ЯК повідомляв УНІАН, 3 грудня народний депутат, викладач та громадський діяч Леся Забуранна заявляла, що індексацію пенсій в Україні проведуть у березні 2025 року, як це і передбачає закон. Перерахунок здійснять відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%.

"‎Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 грн, максимальна – 1500 грн. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн"‎, – зазначала вона.

Забуранна додала, що у парламентському Комітеті соціальної політики працюють над вирівнянням та збалансування спецпенсій.

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