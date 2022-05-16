Інфляція й надалі переважно обумовлюється труднощами із постачанням товарів і послуг та стрімким зростанням вартості перевезень через високі ціни на пальне.

Споживча інфляція в Україні восени може сягнути 25-30%, а інфляційний тиск залишатиметься високим ще протягом 1-1,5 року.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

Як зазначили аналітики компанії, інфляція й надалі переважно обумовлюється труднощами із постачанням товарів та послуг, та стрімким зростанням вартості перевезень через високі ціни на пальне. Додатковим проінфляційним чинником стає зростання вартості імпорту попри те, що офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим від початку війни.

"Ми очікуємо, що інфляційний тиск залишатиметься високим у наступні 12-18 місяців, а споживча інфляція може сягнути діапазону 25-30% восени", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, споживча інфляція в Україні у квітні в річному вираженні - у порівнянні з квітнем 2021 року – становила 16,4%. Раніше Нацбанк прогнозував, що інфляція становитиме 20%.

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