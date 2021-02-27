Глава МЗС Дмитро Кулеба поінформував про проекти побудови та надання в концесію доріг і мостів, концесію й приватизацію портів та ін.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив французьких бізнесмнів долучитися до участі у програмі “Велике будівництво” та великій приватизації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у ході робочого візиту до Франції Кулеба провів зустріч бізнес-ради з представниками великого та середнього французького бізнесу.

Участь взяли топ-менеджери низки компаній, які вже працюють чи зацікавлені у реалізації бізнес-проектів в Україні: Airbus, Air Liquide, Alstom, Crédit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy та ін.

Міністр запросив французький бізнес взяти участь у двох найбільш привабливих напрямах вкладення інвестицій програмі президента “Велике будівництво” та великій приватизації.

"У наступні роки в Україні відкриваються величезні можливості, зокрема у сферах будівництва, інфраструктури та енергетики. Президент України та уряд налаштовані на масштабне оновлення української інфраструктури, аби створити якісно нові можливості для розвитку нашої країни та міжнародної торгівлі", - зауважив міністр.

Кулеба уточнив, що йдеться насамперед про побудову та надання в концесію доріг і мостів, концесію та приватизацію портів, модернізацію прикордонної інфраструктури, проекти з електрифікації громадського транспорту, розвитку систем водопостачання, переробки сміття та ін.

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"Ця співпраця не лише вигідна, але має важливе політичне значення для зміцнення зв’язків між Україною та Францією", - підкреслив Кулеба.

Співрозмовники приділили особливу увагу енергетиці.

Кулеба звернув увагу на потенціал виробництва в Україні "зеленого" водню та синхронізацію держави з курсом Європейської зеленої угоди, яка відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.

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Автор: Віталій Саєнко