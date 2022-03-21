Вже 40 українських підприємств переміщено із зони активних бойових дій за програмою релокації виробничих об'єктів, ініційованої Міністерством економіки України.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
З них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці. Найближчим часом потужності ще 299 компаній будуть доставлені на нове місце роботи.
"Програма з переміщення українських виробництв стартувала тиждень тому. Зараз Мінекономіки опрацювало вже 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами (всього таких заявок - 898). Надалі держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що частина підприємств переміщується через "Укрзалізницю". Логістику автотранспортної частини програми забезпечує "Укрпошта", залучаючи також на субпідряд усіх, хто має можливості транспортувати вантажі.
"Сьогодні Кабінет міністрів України підтримав постанову, якою зобов'язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній. Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автотранспорту АТ "Укрпошта" та його субпідрядників надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС", - зазначили в міністерстві.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.