Найближчим часом потужності ще 299 компаній будуть доставлені на нове місце роботи.

Вже 40 українських підприємств переміщено із зони активних бойових дій за програмою релокації виробничих об'єктів, ініційованої Міністерством економіки України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

З них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці. Найближчим часом потужності ще 299 компаній будуть доставлені на нове місце роботи.

"Програма з переміщення українських виробництв стартувала тиждень тому. Зараз Мінекономіки опрацювало вже 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами (всього таких заявок - 898). Надалі держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частина підприємств переміщується через "Укрзалізницю". Логістику автотранспортної частини програми забезпечує "Укрпошта", залучаючи також на субпідряд усіх, хто має можливості транспортувати вантажі.

"Сьогодні Кабінет міністрів України підтримав постанову, якою зобов'язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній. Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автотранспорту АТ "Укрпошта" та його субпідрядників надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС", - зазначили в міністерстві.

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