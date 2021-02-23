Три чверті держпідприємств є непрацюючими, неефективними або неприбутковими.

Кабінет міністрів не має інформації про роботу 350 державних підприємств.

Про це під час публічного обговорення національної економічної стратегії-2030 заявила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

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"Значна кількість суб'єктів господарювання, це 75%, є непрацюючими, неефективними або неприбутковими. Станом на 1 жовтня 2020 року у сфері управління 87 суб'єктів перебувало 3348 суб'єктів господарювання, з яких працюючими були 1479, це 44,2%, непрацюючих – 1519. Станом 350 суб'єктів господарювання взагалі відсутня інформація", - сказала вона.

За її словами, прибутковими є 851 держпідприємство, що становить 57,5% від загального числа працюючих або 25,4% від загальної кількості ДП. Безприбутково працюють 63 підприємства, а ще 565 працюючих держпідприємств є збитковими.

Велика приватизація

У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".

29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.

Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.

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Автор: Дмитро Шварц