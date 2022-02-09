Також Кабмін надав можливість громадянам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи використати ці кошти на оплату житлово-комунальних послуг та придбання ліків.

Кабінет міністрів збільшив з 4 до 9 місяців термін використання 1 тисяч гривень, які отримують українці за два щеплення від коронавірусу за програмою "єПідтримка".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

Згідно з пояснювальною запискою, йдеться про "збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки".

Крім цього, Кабмін надав можливість громадянам віком від 60 років та особами з інвалідністю І та ІІ групи спрямовувати ці кошти на оплату житлово-комунальних послуг та придбання ліків.

Оплачувати комунальні послуги та купувати ліки можна буде вже цього місяця.

Читайте такожУкраїнці отримають по 500 гривень за бустерну вакцинацію: коли стартують виплатиЯк повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський оголосив про можливість для українців, які отримали дві дози антиковідної вакцини, отримати по 1 тис. грн в рамках програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки.

Ці кошти можна витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

19 січня Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

Вас також можуть зацікавити новини: