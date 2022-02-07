Цього тижня програму "єПідтримка" щодо придбання ліків розширять.

Цього тижня програму "єПідтримка" щодо придбання ліків буде розширено на осіб з інвалідністю I та ІІ груп.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента України, зазначається на сайті глави держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої президентом програми "єПідтримка": окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги.

Загалом, за його словами, в межах програми "єПідтримка" українцям перераховано 7,8 млрд грн.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

Тисяча за вакцинацію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Читайте такожУ Кабміні пояснили, хто зможе витратити ковідну тисячу на ліки та комунальні послуги2 лютого Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка" на дітей віком від 14 років.

Перелік сфер діяльності, де можна отримати послуги в межах програми, розширили: додали сферу освіти, дозволили купувати друковані засоби масової інформації, товари спортивного призначення, а також шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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