Шкураков звільнився за власним бажанням.

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра фінансів Василя Шкуракова.

Про це сказано в розпорядженні, яке опубліковано на урядовому порталі.

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"Звільнити Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника міністра фінансів України за власним бажанням", - сказано в тексті розпорядження.

Хронологія подій

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів призначив Василя Шкуракова заступником міністра фінансів.

До призначення у 2017-2018 році Шкураков обіймав посаду заступника генерального директора з економіки та фінансів компанії «Укргідроенерго», а до цього протягом 2005-2017 років працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, включаючи посаду директора департаменту боргової політики.

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Автор: Дмитро Шварц