Всі кошти, отримані за рахунок продажу облігацій, направлять Києву через Міжнародний валютний фонд.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Канада заявила про намір випустити п'ятирічні облігації Ukraine Sovereignty Bonds на підтримку України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Всі кошти, отримані внаслідок продажу облігацій, направлять Києву через Міжнародний валютний фонд (МВФ).

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Така ініціатива - продовження фінансової допомоги Україні з боку канадського уряду в розмірі $2 мільярди, наданих цього року.

Як уточнив в Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про 500 мільйонів канадських доларів.

"Кожен охочий зможе внести свій внесок в економічну і фінансову стабільність нашої країни, придбавши ці папери", — заявив Шмигаль, додавши, що такий крок допоможе Україні у фінансуванні першочергових витрат, зокрема, виплати пенсій або підготовки до опалювального сезону.

Військові облігації в Україні:

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Міністерство фінансів почало випуск військових облігацій з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній викуповуватиме військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

З 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в додатку "Дія" і допомогти економіці країни під час воєнного стану.

Станом на 25 жовтня Україна з початку війни продала військових облігацій на майже 5 мільярдів доларів.

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