Головна криптовалюта потихеньку продовжує відновлюватися після піврічних мінімумів.

Біткоїн продовжує лихоманити. За два з невеликим місяці головна криптовалюта світу втратила майже половину своєї ціни, опустившись з історичного максимуму в $69 тис. до поточних рівнів в $36,9 тис.

При цьому експерти ринку переконані, що біткоїн входить в останню фазу падіння, після якої наступить зростання. На тлі таких прогнозів відомий криптоаналітик Бенджамін Коуен спрогнозував, що при найкращих умовах біткоїн здатний повернутися до зростання через три тижні.

Коуен зробив такий висновок, ґрунтуючись на історичних даних. Експерт нагадав: щоразу коли біткоїн опускається нижче лінії підтримки "бичачого" ринку проходить в середньому від трьох до шести місяців, перш ніж актив повертається до зростання.

Зараз йде 9-й тиждень, говорить Коуен. Тому реалістичні терміни, коли біткоїн почне своє відновлення, складають три тижні "за найскромнішими оцінками". Найбільш позитивний сценарій може реалізуватися тільки в разі тривалого відновлення фондового ринку США, зазначив аналітик.

Якщо ми побачимо, що Nasdaq і S&P продовжують падати, будьте впевнені, що біткоїн, найімовірніше, теж впаде. І це не обов'язково означає, що з криптовалютою щось не так. Принципово нічого не змінилося, просто інвестори намагаються менше ризикувати.

Станом на 3 лютого біткоїн торгується по $38,9 тис. Крипта продовжує відновлюватися після того, як 24 січня її курс обвалився до липневих мінімумів в $32,9 тис. З того моменту ціна біткоїна зросла майже на 17%.

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Раніше експерти ринку радили інвесторам помаленьку позбуватися мемної криптовалюти. Зазначається, що разом з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів

Як приклад експерти наводять ситуацію з Ілоном Маском і "МакДональдзом", коли на хайпі був створений токен Grimacecoin, вартість якого буквально за пару годин зросла з 0,008 доларів до 2,08 доларів. Тобто, тимчасове зростання склало понад 285 000%. Проте з часом ціна впала до $ 0,60.

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