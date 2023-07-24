Екс-власники планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб.

Правоохоронці запобігли виведенню за кордон мільярдних активів одного з найбільших українських банків, власником якого донедавна був російський олігарх.

Як повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів.

"Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. В подальшому, щоб приховати "сліди" оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топ-менеджменту було виявлено документи з доказами незаконної діяльності.

Також у прес-службі наголосили, що з метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк ухвалив рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

У повідомленні не розкривається назва банку, проте наведені Офісом генпрокурора факти свідчать про те, що мова йде про націоналізований "Сенс Банк", власниками якого були росіяни Михайло Фрідман та Пьотр Авен.

"Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ у взаємодії з Національним банком України", - додали у прес-службі.

Націоналізація "Сенс Банку"

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Національний банк ухвалив рішення вивести з ринку колишній "Альфа-Банк" - "Сенс Банк" - і звернувся до уряду щодо його націоналізації.

21 липня Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів до банку тимчасову адміністрацію, а уряд ухвалив рішення про націоналізацію банку. Кабмін постановив, що держава в особі Міністерства фінансів придбає банк за 1 гривню.

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