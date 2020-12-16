Виплачувати" карантинні " 8 тисяч гривень почнуть вже з 21 грудня / фото УНІАН

Виплати в розмірі 8 тисяч гривень компенсації ФОПам та найманим працівникам в рамках допомоги бізнесу в умовах епідемії СOVID-19 почнуться 21 грудня.

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Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що особи, які не встигнуть подати заяву на отримання грошей до встановлених термінів у 2020 році, отримають їх у 2021 році.

"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. По 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, то кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

фото Мінекономіки

На компенсацію можуть розраховувати ФОПи, якщо:

  • основний КВЕД відноситься до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;
  • організація, в якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за III квартал 2020 року;
  • середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць за III квартал;
  • найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

Також на компенсацію можуть розраховувати ФОПи:

  • станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;
  • займаються підприємницькою діяльністю понад 3 місяці;
  • сплатили ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;
  • не є одночасно найманими працівниками.

Як отримати компенсацію на порталі "Дія"

  • Зареєструватися або авторизуватися, якщо вже зареєстровані, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
  • У розділі "Послуги" слід обрати пункт "одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам". 
  • "Дія" автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб ПФУ і те, чи відповідаєте умовам отримання допомоги.
  • Підтвердіть своє поточне місце роботи.
  • Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).
  • Перевірте та надішліть заповнену заяву. 

Як отримати компенсацію в додатку "Дія"

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Автор: УНІАН