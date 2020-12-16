Особи, які не встигли подати заяву на отримання грошей до 21 грудня, отримають їх у 2021 році.

Виплати в розмірі 8 тисяч гривень компенсації ФОПам та найманим працівникам в рамках допомоги бізнесу в умовах епідемії СOVID-19 почнуться 21 грудня.

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Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що особи, які не встигнуть подати заяву на отримання грошей до встановлених термінів у 2020 році, отримають їх у 2021 році.

"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. По 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, то кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

На компенсацію можуть розраховувати ФОПи, якщо:

основний КВЕД відноситься до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;

організація, в якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за III квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць за III квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

Також на компенсацію можуть розраховувати ФОПи:

станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;

займаються підприємницькою діяльністю понад 3 місяці;

сплатили ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

не є одночасно найманими працівниками.

Як отримати компенсацію на порталі "Дія"

Зареєструватися або авторизуватися, якщо вже зареєстровані, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі "Послуги" слід обрати пункт "одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам".

"Дія" автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб ПФУ і те, чи відповідаєте умовам отримання допомоги.

Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

Перевірте та надішліть заповнену заяву.

Як отримати компенсацію в додатку "Дія"

Авторизуйтесь через свій "Приват24", Monobank, або BankID НБУ.

У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу".

"Дія" автоматично перевірить ваші дані.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN.

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Автор: УНІАН