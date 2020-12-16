Виплати в розмірі 8 тисяч гривень компенсації ФОПам та найманим працівникам в рамках допомоги бізнесу в умовах епідемії СOVID-19 почнуться 21 грудня.
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Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Зазначається, що особи, які не встигнуть подати заяву на отримання грошей до встановлених термінів у 2020 році, отримають їх у 2021 році.
"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. По 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, то кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
На компенсацію можуть розраховувати ФОПи, якщо:
- основний КВЕД відноситься до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;
- організація, в якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за III квартал 2020 року;
- середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць за III квартал;
- найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.
Також на компенсацію можуть розраховувати ФОПи:
- станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;
- займаються підприємницькою діяльністю понад 3 місяці;
- сплатили ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;
- не є одночасно найманими працівниками.
Як отримати компенсацію на порталі "Дія"
- Зареєструватися або авторизуватися, якщо вже зареєстровані, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
- У розділі "Послуги" слід обрати пункт "одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам".
- "Дія" автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб ПФУ і те, чи відповідаєте умовам отримання допомоги.
- Підтвердіть своє поточне місце роботи.
- Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).
- Перевірте та надішліть заповнену заяву.
Як отримати компенсацію в додатку "Дія"
- Авторизуйтесь через свій "Приват24", Monobank, або BankID НБУ.
- У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу".
- "Дія" автоматично перевірить ваші дані.
- Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN.
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