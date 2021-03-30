На Одеській митниці викрито схему контрабанди взуття з Туреччини (відео)

Журналісти отримали від правоохоронців інформацію про деталі цієї "програми" та її виконавців.

Журналісти викрили нову збиткову для держбюджету схему з "сірого" імпорту турецького взуття. Читайте такожУ порту на Одещині вилучили партію контрабандного бурштинуПро це йдеться у програмі "Гроші". На скандальновідомій Одеській митниці правоохоронці викрили нову "контрабандну програму". Цього разу мова йде про тіньову схему імпорту взуття із Туреччини, яка завдає чималих збитків бюджету України. Журналісти отримали від правоохоронців інформацію про деталі цієї "програми" та її виконавців. Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу: Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Богдан Слуцький

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