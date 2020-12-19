Партія наркотиків загальною вагою 54 кг прибула в Україну з Еквадору і призначалася для однієї з країн ЄС.

У ніч на 19 грудня в Білгород-Дністровському районі Одещини, на державному кордоні з Молдовою, затримали партію кокаїну вартістю 12 млн доларів.

Читайте такожУ ДБР назвали причину катастрофи літака Ан-26 з курсантами під Чугуєвом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці, контрабанду затримали в пункті пропуску «Старокозаче - Тудора». «Тут під час загального огляду в технологічних отворах з боку холодильного агрегату було виявлено 46 пакетів, загорнутих у сріблясту пластикову плівку, загальною вагою 54 кг. Експрес-тест підтвердив, що це кокаїн», - йдеться в повідомленні.

Наркотики виявлені за допомогою службового собаки митників.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, наркотики в контейнері з вантажем фруктів були доставлені в морський порт «Південний» (Одеська обл.) з Еквадору. Кінцевий пункт доставки - одна з країн Європейського Союзу. Прикордонники провели оперативне супроводження контейнера і зупинили контрабанду в пункті пропуску «Старокозаче». Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 млн доларів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 (контрабанда наркотиків) Кримінального кодексу України.

За даними управління ДПСУ, цього року в морських портах Одещини прикордонники виявили понад 500 кг кокаїну.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова