Основу експорту складають продовольчі товари та сировина для їх виробництва.

У 2024 році виторг від експорту мінеральних продуктів (корисних копалин), щодо яких точаться дискусії з США, склав 8,1% від загального обсягу. Порівняно з 2021 роком, виторг від експорту цього виду товарів скоротився майже на 60%.

Згідно з аналітичним звітом Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", загалом обсяг експорту товарів за результатами 2024 року, за даними НБУ, склав 38,9 мільярда доларів. Таким чином, сума виторгу з експорту корисних копалин склала 3,15 мільярда доларів.

Слід зазначити, що в той же час за даними Державної митної служби обсяг експорту за 2024 рік склав 41,7 мільярда доларів. Згідно з даними митниці, найбільшу частку в експорті корисних копалин із зазначених 8,1% від усього обсягу експорту складає залізна руда (6,72%). Частки інших копалин в експорті займають значно меншу частину.

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Як зазначають аналітики "Фінансового пульсу", в цілому основу експорту складають продовольчі товари та сировина для їх виробництва - вони формують 63,4% від обсягів експорту. У 2024 році експорт цих товарів зріс на 12,1% та склав 89,09% від показників 2021 року.

"За результатами 2024 року обсяг експорту товарів та послуг склав 68,84% від обсягів за 2021 рік. Імпорт товарів та послуг за результатами 2024 року на 9% перевищив показник 2021 року. Різниця між експортом та імпортом товарів та послуг ЗЕД залишається від`ємною, але порівняно з 2023 роком співвідношення між обсягом експорту та імпорту збільшилось: 61,11% проти 57,52%", - розповіла керівниця аналітичного департаменту Діляра Мустафаєва.

Експертка зазначила, що суттєву частку експорту товарів складає продукція металургії - 11,4% від загального обсягу. За результатами 2024 року внаслідок відключень електроенергії, зниження світових цін на метали та зменшення попиту, його обсяг склав лише 28% від показників 2021 року.

Минулого року експорт продукції машинобудування склав 5,2% (52,7% від обсягу 2021 року). Експорт деревини та виробів з неї склав 4,3% від загального експортного виторгу (66,6% від показників 2021 року). Експорт продукції хімічної галузі склав 3,9% (47,5% від показників за 2021 рік).

Згідно зі звітом, у 2024 році близько 59% отриманого експортного виторгу надійшло з країн Європи, в тому числі 57% з країн ЄС. Експорт до країн Азії склав 25,6% від загального обсягу. Експорт товарів до країн Африки - 7,6%, до країн Америки - 3% (в тому числі 2,2% до США), до Австралії та країн Океанії - 0,06% від загального обсягу.

"За прогнозами НБУ, у 2025 році від’ємний чистий експорт (перевищення імпорту над експортом) збільшиться. Очікується зниження експорту через обмежені запаси тогорічних врожаїв кукурудзи та соняшника. А на тлі значних оборонних потреб, необхідності відновлення інфраструктури та виробничих потужностей імпорт значно зростатиме. Також значні пошкодження енергосистеми України потребуватимуть імпорту електроенергії та нафтопродуктів. Крім того, через призупинення роботи шахт у Покровську зросте імпорт коксівного вугілля для забезпечення внутрішнього виробництва металів", - підсумувала Мустафаєва.

Український експорт – головні новини

За 2024 рік Україна експортувала товарів на суму 41,6 млрд доларів, повідомляв заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка. Серед країн ЄС більше всього товарів було поставлено до Польщі ($4,7 млрд), Іспанії ($2,8 млрд), Німеччини ($2,8 млрд), Нідерландів ($1,98 млрд) та Італії ($1,93 млрд).

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