Клієнти банку зазвичай проводять майже 50 тисяч платежів щохвилини.

В ніч на 19 серпня 2023 року "ПриватБанк" проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, щоб підвищити якість та безпеку платежів.

Як повідомили у фінустанові, під час проведення робіт у суботу, 19 серпня, з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, "Приват24", також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", - попередили у банку.

Також прес-служба поділилася цікавою інформацією щодо платежів у банку: клієнти роблять в середньому більше 1 млн платежів за годину - це майже 50 тисяч платежів щохвилини.

"ПриватБанк" продовжив період використання "старих" карток

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2023 року "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяці, тому клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

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