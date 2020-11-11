Понад 489 тис. українців захворіли на коронавірус / фото УНІАН, Олександр Прилепа

Кабінет міністрів виділив 895 млн 578 тис. грн для забезпечення подачі кисню ліжковому фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з СОVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, кошти будуть виділені з фонду боротьби з СОVID-19 як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.

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Автор: Леся Лещенко