Кошти будуть виділені з фонду боротьби з СОVID-19 як субвенція з держбюджету місцевим бюджетам.

Кабінет міністрів виділив 895 млн 578 тис. грн для забезпечення подачі кисню ліжковому фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з СОVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, кошти будуть виділені з фонду боротьби з СОVID-19 як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.

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Автор: Леся Лещенко