Україна все ще може отримати транш від МВФ в 1 кварталі 2021 року, попри введення держрегулювання цін на газ, проте більш консервативний сценарій передбачає отримання траншу у квітні-червні 2021 року.
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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прогноз аналітиків Bank of America - BofA Global Research.
"Високі потреби фінансування у 2021 році повинні утримати Україну у співпраці з МВФ", - заявили економісти.
Вони вважають, що МВФ може відстрочити транш Україні у зв'язку з введенням заходів держрегулювання газового ринку.
"Але Фонд, ймовірніше, візьме до уваги пом'якшувальні фактори такого рішення - це тимчасовий характер зниження цін на газ і надзвичайні умови пандемії. Це дозволить Україні найближчим часом укласти staff-level agreement", - вважають в BofA.
"Додаткові ризики для загального інвестиційного процесу в Україні в основному пов'язані з обіцяним поштовхом до реформи правосуддя", - підкреслюють аналітики.
Що цьому передувало
- Уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем'єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.
- У Міжнародному валютному фонді стурбовані можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих у Меморандумі зобов'язань.
- Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ще 2 транші по 700 мільйонів доларів від МВФ перенесені на 2021.
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно наступного року", за прогнозами, в лютому-березні 2021 року.
- Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів України до 2036 року, цього року необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.
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