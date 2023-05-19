Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 19 травня, зміцнився на 5 копійок – до 37,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 30 копійок і складає 40,90 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,15 грн за дол., євро - 40,23 грн за євро.

Що буде з курсом найближчим часом:

За прогнозом економіста Олега Гетьмана, готівковий курс долара в Україні найближчим часом навряд чи різко зміниться. Вартість валюти буде поступово рухатися у бік офіційного курсу. Експерт вважає, що долар буде стабільним і не бачить зараз передумов для скаженого стрибка – наразі немає жодних факторів, які б це спровокували.

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Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні до до 21 травня коливатиметься у межах 37,4 - 37,9 грн/дол. За її словами, готівковий курс найближчими днями повільно рухатиметься до офіційного, але українці змін не відчують.

"Такий хід подій свідчить про високий ступінь збалансованості ринку. А сильним стабілізаційним фактором на ринку залишається розширений ліміт з продажу готівкової валюти населенню, який НБУ запровадив у середині квітня", - пояснила експерт.

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