Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 4 грудня, подешевшав на 5 копійок – до 37,30 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також подешевшав на 5 копійок і становить 40,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн, євро - за курсом 39,95 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 34 копійки – до 40,98 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 4 грудня, подешевшав на 20 копійок – до 37,40 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,90 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 37,37 грн/дол. (продати долар можна за 37,28 грн). Євро також знизився в ціні – на 13 копійок до 40,72 грн/євро (курс продажу – 40,50 грн/євро).

Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Згідно з головним кошторисом держави, наступного року середній курс долара прогнозується на рівні 40,7 грн за долар.

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