Долар продовжує дешевшати: НБУ визначив офіційний курс валют на 15 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 15 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,12 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,26 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,14 грн/дол., а євро - 50,27/50,29 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 14 січня подешевшав на 13 копійок і становив 43,40 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,90 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок на попередньому рівні і складав 50,80 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,05 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 13 копійок і становить 43,35 гривні за долар, а курс євро знизився на 20 копійок і становив 50,65 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 49,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

