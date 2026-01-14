Валюта почала дешевшати: який курс долара і євро в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,90 грн, а євро – 50,05 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 14 січня, подешевшав на 13 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок на попередньому рівні і складає 50,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,05 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,74 грн/євро, а курс продажу - 50,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на 14 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,32 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що наступного тижня найвірогідніша помірна стабілізація курсу з короткими внутрішньоденними коливаннями. Однак якщо знизиться пропозиція валюти – наприклад, через менші надходження від експорту або великі бюджетні виплати – можливі тимчасові підвищення курсів, прогнозує член правління.

