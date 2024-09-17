Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,12 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 18 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,12 гривні за євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,46/41,48 гривні за долар, євро – 46,18/46,19 гривні за євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 17 вересня зріс на 10 копійок – до 41,70 гривні за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і складає 46,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,75 гривуні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 17 вересня зріс на 20 копійок і складає 41,70 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 35 копійок і складає 46,50 гривні за євро.

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