Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро - 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 2 квітня, подешевшав на 7 копійок і становить 41,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,88 гривні, а євро - за курсом 44,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на рівні попереднього показника - 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 2 квітня, подешевшав на 20 копійок до 45,05 гривні.

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Національний банк України встановив на 2 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., таким чином гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо європейської валюти гривня також зміцнила позиції. Офіційний курс євро встановлений на рівні 44,61 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки.

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 41,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,20 до 41,85 грн/дол.

Щодо котирувань долара на міжбанку, то, як зазначив аналітик, вони перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 41,80 грн/дол.

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